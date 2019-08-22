2019-08-22T05:12:51+03:00
Происшествия

Момент наезда леговушки на двоих пешеходов в Омске попал на видео

Обе девушки переходили дорогу по зебре [видео]
Станислав МУХИН
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Крупная авария произошла в Омске на улице 5-я Северная. Ее момент попал на видео регистратора одного из водителей. На кадрах видно, что две девушки в районе улицы 5-я Северная переходят дорогу по зебре. Вдруг в них влетает "ВАЗ". От удара одну девушку отбрасывает в сторону, другая остается лежать на капоте. На помощь пострадавшим бросаются другие водители.

Как рассказали в региональном ГИБДД, за рулем "ВАЗ" находился 62-летний водитель. Он не уступил дорогу пешеходам. Обе девушки доставлены в больницу с серьезными травмами. Их личности устанавливают.

В Омске водитель сбил двух девушек на переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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