Момент наезда леговушки на двоих пешеходов в Омске попал на видео

СЕГОДНЯ 05:12 2019-08-22T05:12:51+03:00

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Крупная авария произошла в Омске на улице 5-я Северная. Ее момент попал на видео регистратора одного из водителей. На кадрах видно, что две девушки в районе улицы 5-я Северная переходят дорогу по зебре. Вдруг в них влетает "ВАЗ". От удара одну девушку отбрасывает в сторону, другая остается лежать на капоте. На помощь пострадавшим бросаются другие водители.

Как рассказали в региональном ГИБДД, за рулем "ВАЗ" находился 62-летний водитель. Он не уступил дорогу пешеходам. Обе девушки доставлены в больницу с серьезными травмами. Их личности устанавливают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/727327" frameborder="0"></iframe> В Омске водитель сбил двух девушек на переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU