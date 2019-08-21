Омич, собиравший наркотики, спрятался от росгвардейцев в лесу
Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы, заметили в лесополосе по улице 3-ая Молодежная мужчину. Он был похож на человека с ориентировки, которого разыскивали за совершенное преступление, поэтому полицейские решили остановить мужчину.
Увидев приближающихся стражей порядка, омич испугался и сначала попытался спрятаться – он присел в зарослях, а затем решил убежать. Однако росгвардейцам удалось его догнать и остановить. Мужчина признался, что у него в кармане наркотики.
Как рассказали в Росгвардии, мужчина собирал в лесу дикорастущую коноплю, которую он заготавливает для личного употребления. 31-летнего ранее судимого мужчину доставили в отделение полиции. Вероятно, на него заведут уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU