СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-21T14:15:40+03:00

Омич, собиравший наркотики, спрятался от росгвардейцев в лесу Фото: Росгвардия по Омской области

Его поймали и доставили в полицию

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Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы, заметили в лесополосе по улице 3-ая Молодежная мужчину. Он был похож на человека с ориентировки, которого разыскивали за совершенное преступление, поэтому полицейские решили остановить мужчину.

Увидев приближающихся стражей порядка, омич испугался и сначала попытался спрятаться – он присел в зарослях, а затем решил убежать. Однако росгвардейцам удалось его догнать и остановить. Мужчина признался, что у него в кармане наркотики.

Как рассказали в Росгвардии, мужчина собирал в лесу дикорастущую коноплю, которую он заготавливает для личного употребления. 31-летнего ранее судимого мужчину доставили в отделение полиции. Вероятно, на него заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU