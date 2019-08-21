2019-08-21T13:22:58+03:00
Общество

Омичей зовут на «Ночь кино» в парк

Фильмы можно будет посмотреть на открытом воздухе
Анна МИКУЛА
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Омичей зовут на «Ночь кино» в парк.Омичей зовут на «Ночь кино» в парк.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омичей зовут на кинопикник, который устроят в парке имени 30-летия ВЛКСМ состоится кинопикник в рамках всероссийской акции «Ночь кино-2019».

Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Омска, в субботу, 24 августа в 20.30 возле Комсомольской аллеи покажут два фильма – «Балканский рубеж» и «Полицейский с Рублевки». Вход свободный.

Отметим, что акция «Ночь кино» проходит в Омске и районах Омской области с 2016 года. Показы фильмов организуют в 29 муниципальных районах, где работают модернизированные кинозалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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