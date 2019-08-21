2019-08-21T12:48:24+03:00
Общество

Пьяный житель Омской области прихватил с собой двух женщин и алкоголь и поехал кататься

Но по дороге веселой компании встретились росгвардейцы
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного Управления РосгвардииФото: пресс-служба областного Управления Росгвардии
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Неравнодушные жители Кормиловки рассказали росгвардейцам о пьяной компании, которая разъезжала по улицам на серебристой «Ладе». Вскоре стражи порядка заметили на дороге описанную машину, которая медленно катилась по улице коммунистической.

– В ходе беседы с находящимся за рулем транспортного средства мужчиной, у водителя были замечены признаки опьянения: невнятная речь и от него исходил резкий запах алкоголя, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии. – Также в салоне автомобиля находились две нетрезвые женщины. Одна из них держала в руках бутылку со спиртным напитком и пластиковые стаканчики.

Водитель признался, что перед тем, как сесть за руль он выпивал. Для дальнейших разбирательств его доставили в Госавтоинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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