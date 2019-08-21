Омичи на набережной заметили проплывающий труп
Тело достали в районе Ленинградского моста [фото]
Омичи на набережной заметили проплывающий трупФото: vk.com
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Шокирующим снимком омичи поделились в социальных сетях. На Иртышской набережной в центре города омичи заметили проплывающий по реке труп. По всей видимости, кто-то из гуляющих горожан вызвал полицию. Стражи порядка достали труп из воды в районе Ленинградского моста.
Сейчас личность утопленника устанавливают. Пока неизвестно, что с ним произошло, это будут выяснять следователи. Омичи предполагают, что это может быть один из отдыхающих омских пляжей. Несмотря на запрет купания многие жители города все равно плавают в Иртыше, и некоторым не хватает сил справиться со слишком сильным течением.
ИСТОЧНИК KP.RU