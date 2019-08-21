2019-08-21T12:20:42+03:00
Происшествия

Омичи на набережной заметили проплывающий труп

Тело достали в районе Ленинградского моста [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи на набережной заметили проплывающий трупОмичи на набережной заметили проплывающий трупФото: vk.com
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Шокирующим снимком омичи поделились в социальных сетях. На Иртышской набережной в центре города омичи заметили проплывающий по реке труп. По всей видимости, кто-то из гуляющих горожан вызвал полицию. Стражи порядка достали труп из воды в районе Ленинградского моста.

Сейчас личность утопленника устанавливают. Пока неизвестно, что с ним произошло, это будут выяснять следователи. Омичи предполагают, что это может быть один из отдыхающих омских пляжей. Несмотря на запрет купания многие жители города все равно плавают в Иртыше, и некоторым не хватает сил справиться со слишком сильным течением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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