2019-08-21T11:48:23+03:00
Происшествия

Омич попал под электричку и погиб

Все произошло на станции Деповская на подъезде к городу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич попал под электричку и погибОмич попал под электричку и погибФото: пресс-служба администрации города Омска
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Все произошло сегодня, около пяти часов утра. На станции Деповская омич хотел перейти через железнодорожные пути, однако не заметил приближающегося поезда. Поезд не успел затормозить и сбил омича. Мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте. «Комсомолке» в омском линейном управлении на транспорте МВД России по СФО рассказали, что мужчину сбил электропоезд.

Сейчас стражи порядка проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. На место выезжали сотрудники следственного комитета. Причины, по которым произошел инцидент, неизвестны. Возможно, погибший шел в наушниках и не слышал сигналов поезда. Личность погибшего сейчас устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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