Омич попал под электричку и погиб
Все произошло сегодня, около пяти часов утра. На станции Деповская омич хотел перейти через железнодорожные пути, однако не заметил приближающегося поезда. Поезд не успел затормозить и сбил омича. Мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте. «Комсомолке» в омском линейном управлении на транспорте МВД России по СФО рассказали, что мужчину сбил электропоезд.
Сейчас стражи порядка проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. На место выезжали сотрудники следственного комитета. Причины, по которым произошел инцидент, неизвестны. Возможно, погибший шел в наушниках и не слышал сигналов поезда. Личность погибшего сейчас устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU