В омских Нефтяниках построят еще один крытый каток

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-21T10:17:14+03:00

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В городке Нефтяников построят еще один крытый каток. Он будет располагаться на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник» на проспекте Мира, 15. Там сейчас зимой заливают открытый каток.

Напомним, недавно крытый каток построили в Нефтяниках на улице Бархатовой. Там проводят массовые катания для всех желающих, а также открыты секции хоккея и фигурного катания.

Конкурс на составление проекта нового крытого ледового дворца разместили на сайте госзакупок. Проект будет стоить 1, 7 миллиона. Согласно техническому заданию комплекс предназначен для развития хоккея и фигурного катания в Омске, организации тренировочного процесса и проведения любительских соревнований команд хоккеистов, а также для тренировки и проведения любительских соревнований по фигурному катанию, для массового катания». Площадь здания составит около 3,5 тыс. кв. м, трибуны вместят 228 зрителей. Проект должны составить до конца года, однако когда начнется строительство, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU