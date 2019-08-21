СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-21T09:57:33+03:00

Омич на «Ауди» улетел в кювет и перевернулся Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло в Исилькульском районе Омской области сегодня ночью. 35-летний мужчина ехал по дороге Кудряевка-Исилькуль-Полтавка. В районе 2 километра дороги он не справился управлением машины. Автомобиль сначала съехал в левый кювет, а затем и перевернулся.

Проезжающие мимо водителя, ставшие свидетелями аварии, вызвали скорую помощь. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель в аварии получил серьезные травмы, его увезли в больницу.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Возможно, водитель заснул за рулем или ему стало плохо. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU