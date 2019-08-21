2019-08-21T09:26:58+03:00
Происшествия

Омич выпивал с незнакомцем, а потом ограбил его

Грабителю грозит до 7 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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36-летний житель Октябрьского округа выпивал с малознакомым 33-летним мужчиной. В ходе застолья собутыльники поссорились. Младший из них избил старшего и отобрал у него сотовый, а также вытащил из сумки 6 тысяч рублей. Общий ущерб потерпевший оценил в 17 тысяч.

– Сотрудники уголовного розыска установили личность свидетеля грабежа, который знал, где проживает подозреваемый, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Вскоре ранее судимый, в том числе за убийство и кражи, фигурант был задержан. Похищенный телефон изъят, часть денег задержанный потратил на покупку спиртного.

За грабеж задержанному грозит до 7 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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