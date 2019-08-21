В Омской области разыскивают пропавшего в тайге мужчину

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-21T11:10:50+03:00

Если вы знаете о местонахождении Андрея Варенцова, сообщите в полицию по телефонам: 79-31-97 или 02. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Варенцов не выходит на связь уже сутки

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В Тевризском районе пропал местный житель. По информации регионального УМВД, 55-летний Андрей Варенцов вчера, 20 августа, ушел из села Белого Яра в лес собирать кедровые шишки и до настоящего времени не вернулся.

Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост 180 см, короткие седые волосы, оттопыренные уши, серые глаза.

Был одет в зеленую кепку, синие брюки и куртку, черную кофту, сапоги, при себе имел белый мешок.

Мужчину сейчас ищут тевризские стражи порядка. Если вы знаете о местонахождении Андрея Варенцова, сообщите в полицию по телефонам: 79-31-97 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU