В Омской области разыскивают пропавшего в тайге мужчину
Андрей Варенцов не выходит на связь уже сутки
Если вы знаете о местонахождении Андрея Варенцова, сообщите в полицию по телефонам: 79-31-97 или 02.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тевризском районе пропал местный житель. По информации регионального УМВД, 55-летний Андрей Варенцов вчера, 20 августа, ушел из села Белого Яра в лес собирать кедровые шишки и до настоящего времени не вернулся.
Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост 180 см, короткие седые волосы, оттопыренные уши, серые глаза.
Был одет в зеленую кепку, синие брюки и куртку, черную кофту, сапоги, при себе имел белый мешок.
Мужчину сейчас ищут тевризские стражи порядка. Если вы знаете о местонахождении Андрея Варенцова, сообщите в полицию по телефонам: 79-31-97 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU