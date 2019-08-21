На озере в Омской области утонул молодой человек

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-21T11:20:32+03:00

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Трагический инцидент произошел в Горьковском районе Омской области.

– Полицейскими проводится проверка по факту гибели на воде 25-летнего жителя сопредельного государства, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По предварительным данным, мужчина утонул в водоеме, находящемся между селами Лежанкой и Октябрьским. Омская полиция призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности вблизи водоемов.

По уточненным данным, погибший молодой человек был гражданином Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU