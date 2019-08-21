2019-08-21T08:45:49+03:00
Общество

В омских парках аттракционы работали с многочисленными нарушениями

В связи с этим прокуратура внесла представление руководству этих учреждений, а также мэру города
Анна МИКУЛА
Поделиться:
При эксплуатации аттракционов нашли нарушения.При эксплуатации аттракционов нашли нарушения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Прокуратура проверила аттракционы в парке имени 30-летния ВЛКСМ. Как выяснилось при их эксплуатации допускались многочисленные нарушения.

– В парках ненадлежащим образом осуществлялся ежедневный допуск аттракционов к эксплуатации, не контролировалось устранение нарушений, выявленных в ходе ежегодных проверок, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – При допуске детей на аттракционы не соблюдались ограничения по возрасту, росту, весу. Эксплуатационные испытания перед началом сезона проводились не в соответствии с имеющимися методиками; паспорта безопасности на аттракционы, введенные в эксплуатацию более двадцати лет назад, не содержали необходимые сведения.

По результатам проверки всем ответственным – руководителям МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ», БУ «Спортивный город», а также мэру – внесены представления, обязывающие исправить недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24