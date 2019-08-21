В омских парках аттракционы работали с многочисленными нарушениями
Прокуратура проверила аттракционы в парке имени 30-летния ВЛКСМ. Как выяснилось при их эксплуатации допускались многочисленные нарушения.
– В парках ненадлежащим образом осуществлялся ежедневный допуск аттракционов к эксплуатации, не контролировалось устранение нарушений, выявленных в ходе ежегодных проверок, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – При допуске детей на аттракционы не соблюдались ограничения по возрасту, росту, весу. Эксплуатационные испытания перед началом сезона проводились не в соответствии с имеющимися методиками; паспорта безопасности на аттракционы, введенные в эксплуатацию более двадцати лет назад, не содержали необходимые сведения.
По результатам проверки всем ответственным – руководителям МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ», БУ «Спортивный город», а также мэру – внесены представления, обязывающие исправить недочеты.
ИСТОЧНИК KP.RU