В омских парках аттракционы работали с многочисленными нарушениями

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-21T08:45:49+03:00

В связи с этим прокуратура внесла представление руководству этих учреждений, а также мэру города

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Прокуратура проверила аттракционы в парке имени 30-летния ВЛКСМ. Как выяснилось при их эксплуатации допускались многочисленные нарушения.

– В парках ненадлежащим образом осуществлялся ежедневный допуск аттракционов к эксплуатации, не контролировалось устранение нарушений, выявленных в ходе ежегодных проверок, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – При допуске детей на аттракционы не соблюдались ограничения по возрасту, росту, весу. Эксплуатационные испытания перед началом сезона проводились не в соответствии с имеющимися методиками; паспорта безопасности на аттракционы, введенные в эксплуатацию более двадцати лет назад, не содержали необходимые сведения.

По результатам проверки всем ответственным – руководителям МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ», БУ «Спортивный город», а также мэру – внесены представления, обязывающие исправить недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU