Под Омском горели три дачных дома и пилорама

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-21T08:10:24+03:00

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Серьезное происшествие случилось накануне, 20 августа, вечером в Омском районе.

– Сообщение поступило в 21.00, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На улице Советской в поселке Дачный начался пожар. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Работали 12 человек личного состава и 4 машины.

В результате происшествия пришлось разобрать полностью два дачных дома и кровлю еще одного, а также баню и пилораму. Окончательно с пожаром справились в 00.03.

Фото: vk.com/chp55

Пожар на ул. Дачная, 15 (20.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU