2019-08-21T07:26:08+03:00
Происшествия

Омичке, убившей пенсионера из-за денег, дали 14 лет колонии

Она облила его бензином и подожгла
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичке, убившей пенсионера, дали 14 лет колонииОмичке, убившей пенсионера, дали 14 лет колонииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Женщине, жестоко расправившейся с 83-летним пенсионером, вынесли приговор. Напомним, 34-летняя омичка долго ухаживала за пожилым мужчиной, а также получала за него пенсию и социальные пособия. Однако не все полученные средства она возвращала мужчине – за три года омичка украла у него больше 317 тысяч рублей.

О кражах пенсионер узнал в ноябре прошлого года и поругался с омичкой. В тот день в отместку она украла у него 5 тысяч рублей, облила его бензином и подожгла. Однако спустя несколько дней, чтобы убедиться, что мужчина умер, она вновь пришла к нему, но пенсионер оказался жив. Тогда она вызвала ему скорую, но пожилой омич скончался в больнице.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, суд назначил женщине 14 лет колонии общего режима, а также дополнительное наказание в 1 год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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