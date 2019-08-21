2019-08-21T05:08:12+03:00
Общество

В Омске переделают «дорогу-стиральную доску», по которой повезут Путина

Ранее ее раскритиковал губернатор Бурков
Станислав МУХИН
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Омская губернияОмская губерния
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Подрядчик ремонта дороги по улице Транссибирская будет его переделывать. Прелести езды по ней ощутил на себе омский губернатор Александр Бурков.

- Поехал вчера из аэропорта. Как по стиральной доске, по новой дороге, - сказал глава региона на одном из заседаний правительства и распорядился разобраться.

И разобрались. Улицу, по которой во время российско-казахстанского форума в ноябре повезут Владимира Путина, будут переделывать.

– Мы произвели замер ровности по международному показателю IRI. На дороге находятся 2 участка, которые выбиваются из нормативов. На одном из них проходят железнодорожные пути, которые дают сильный толчок. Также есть участок с дождеприемным колодцем, который на данный момент просел. Эти участки нужно исправлять и доводить до нормативов, – цитирует пресс-служба областного правительства директора Управления дорожного хозяйства Омской области Динара Курманова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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