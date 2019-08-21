2019-08-21T04:40:08+03:00
Общество

В Омске перекроют улицу в центре до ноября

Там будут ремонтировать теплотрассу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске перекроют улицу в центре до ноябряВ Омске перекроют улицу в центре до ноябряФото: пресс-служба администрации города Омска
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В связи с ремонтными работами на теплотрассе в Омске перекроют улицу в центре до ноября. Капитальный ремонт участка трубопровода будет проходить на улице Больничный переулок. Из-за работ улицу перекроют 21 августа с 08.00 по 30 октября до 20.00. Участок дороги от въезда на территорию Клинического медико-хирургического центра министерства здравоохранения Омской области до улицы Гусарова будет закрыт в это время.

- На время проведения ремонтных работ по указанным улицам будет установлен маршрут объезда для транспортных средств. Акционерному обществу «Омские распределительные тепловые сети» рекомендовано установить временные дорожные знаки и информационные щиты для информирования участников движения, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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