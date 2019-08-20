СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-20T14:42:49+03:00

Омских чиновников обвиняют в воровстве тысяч кубометров леса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все произошло в Седельниковском районе

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В Седельниковском районе Омской области чиновников обвиняют в незаконном завладении около 35 тысяч кубов древесины.

- По предварительным данным, в 2015-2016 годах главы 14 сельских поселений Седельниковского района Омской области направили в Главное управление лесного хозяйства Омской области заявки на организацию аукционов по продаже прав на заключение договоров купли-продажи леса для муниципальных нужд, завысив требуемый объем древесины, - сообщили в омском следкоме.

Завышая объем древесины для муниципальных нужд, они перепродавали излишки. Сейчас чиновников проверяют следователи, после проверки на них могут завести уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU