Омских чиновников обвиняют в воровстве тысяч кубометров леса
В Седельниковском районе Омской области чиновников обвиняют в незаконном завладении около 35 тысяч кубов древесины.
- По предварительным данным, в 2015-2016 годах главы 14 сельских поселений Седельниковского района Омской области направили в Главное управление лесного хозяйства Омской области заявки на организацию аукционов по продаже прав на заключение договоров купли-продажи леса для муниципальных нужд, завысив требуемый объем древесины, - сообщили в омском следкоме.
Завышая объем древесины для муниципальных нужд, они перепродавали излишки. Сейчас чиновников проверяют следователи, после проверки на них могут завести уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU