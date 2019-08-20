2019-08-20T13:41:28+03:00
Общество

Пьяный омич без прав угнал трактор у пенсионера

Ему может грозить 5 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич без прав угнал трактор у пенсионераПьяный омич без прав угнал трактор у пенсионераФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Нововаршавском районе Омской области. Жители села Ермак заметили молодого человека за рулем трактора, который разъезжал по улицам. Так как парень за рулем был явно пьян, омичи вызвали полицию.

Приехавшие сотрудники дорожно-постовой службы остановили трактор и попросили у водителя документы. Однако у молодого человека их не оказалось. Проходить освидетельствование на опьянение, несмотря на явные признаки, он отказался. Молодого человека отправили в отделение полиции, где выяснилось, что 22-летний омич уже был судим за кражи, грабеж и угон.

Владелец трактора, 62-летний пенсионер, рассказал, что оставил свой трактор в ремонтной мастерской. Сейчас на угонщика завели уголовное дело, по которому ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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