2019-08-20T12:56:12+03:00
Общество

На смену жаре в Омск придут дожди и похолодание

Синоптики обещают +6 ночью
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На смену жаре в Омск придут дожди и похолоданиеНа смену жаре в Омск придут дожди и похолоданиеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Омске на смену летней жаре постепенно приходит осеннее похолодание. Уже сегодня, 20 августа, синоптики обещают всего до +22 градусов тепла, а ночью и вовсе от +5 до +10 градусов.

Прохладную погоду в Омске обещают и завтра, 21 августа. Днем в городе по сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается от +16 до +21 градуса. Также возможен дождь. Такую же температуру прогнозируют и 22 августа. Днем ожидается до 23 тепла, а ночью от +6 до 11.

По данным открытых интернет-источников, к выходным в Омске вновь потеплеет, однако ожидаются дожди с грозами. На следующей неделе в Омск придет существенное похолодание до +13 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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