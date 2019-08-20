Омичи жалуются на дыры в асфальте в центре города

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-20T11:51:15+03:00

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Омичи в социальных сетях пожаловались на огромные дыры в асфальте у Речного вокзала. Горожане опасаются, что в такие огромные ямы может кто-то провалиться, оступившись в темноте.

- Как выходишь из кинотеатра «Вавилон» попадаешь на набережную и там вот такие дыры в асфальте. Неужели никто не замечает? Вечером же провалиться можно! – ругаются омичи.

Тротуар провалился у Речного вокзалаФото: vk.com

В комментариях многие поддержали автора поста и сообщили, что ямы в этом месте уже давно, а дорожники ждут, пока в них кто-то провалится и получит травмы. Другие посоветовали не поднимать шум, иначе и этот участок набережной закроют забором. Так произошло в парке «Зеленый остров», где набережную огородили забором из-за опасности ее разрушения. Ремонтировать ее будут только в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU