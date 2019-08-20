Омск оказался на 8 месте в рейтинге городов по численности населения

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-20T09:50:43+03:00

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В этом году по данным Росстата Омску удалось занять 8 место в рейтинге городов по численности населения. По данным 2018 года Омск переместился с 9 места на 8-ое, подвинув в рейтинге Самару.

В тройку по численности населения вошли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Далее идут Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Челябинск. Девятое место заняла Самара, далее – Уфа, Ростов-на- Дону, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар.

Однако радоваться таким цифрам не стоит – по данным статистиков, население в Омске продолжается сокращаться и сейчас составляет 1 миллион 164 тысячи жителей. К тому же такие цифры приводит только официальная статистика, в реальности больше 120 тысяч омичей работают в других регионах, сохранив омскую прописку.

ИСТОЧНИК KP.RU