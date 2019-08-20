2019-08-20T09:44:34+03:00
Общество

Омичу, срубившему 8 кленов, дали условный срок

Кроме того, ему придется выплатить штраф
Анна МИКУЛА
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В ноябре омич срубил восемь кленов.В ноябре омич срубил восемь кленов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омич срубил в ноябре восемь кленов, которые росли возле дома на улице 2-ой Любинской, 7. Разрешения на это у мужчины не было. Он объяснил свой поступок тем, что деревья мешали ему проехать к дому. Ущерб, который он причинил городу, оценили в 50 тысяч рублей.

Нарушителя судили и признали виновным п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в крупном размере).

– Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с аналогичным по длительности испытательным сроком, – сообщает пресс-служба. – Кроме того, в соответствии с судебным решением на него возложена обязанность возместить органам местного самоуправления причиненный преступлением ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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