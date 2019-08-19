Пропавшего на дачах под Омском ребенка нашли мертвым

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-19T18:26:23+03:00

К сожалению, спасти его не удалось

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Сегодня, 19 августа, по тревоге были подняты полицейские города. На дачах в Фадино пропал 10-летний мальчик. Его исчезновение заметила бабушка, которая присматривала за ним.

С первых минут стало ясно: ситуация критическая – мальчик-инвалид никогда не уходил из дома без взрослых.

На земле его также искали волонтеры и кинологи с собаками. С воздуха территорию, где он предположительно мог находиться, прочесывал квадрокоптер.

Пропавшего обнаружили буквально в течение часа. К сожалению, спасти ребенка не удалось, он погиб.

Приносим соболезнования его родным.

ИСТОЧНИК KP.RU