Пропавшего на дачах под Омском ребенка нашли мертвым
К сожалению, спасти его не удалось
Фото: vk.com/dobrospasomsk
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Сегодня, 19 августа, по тревоге были подняты полицейские города. На дачах в Фадино пропал 10-летний мальчик. Его исчезновение заметила бабушка, которая присматривала за ним.
С первых минут стало ясно: ситуация критическая – мальчик-инвалид никогда не уходил из дома без взрослых.
На земле его также искали волонтеры и кинологи с собаками. С воздуха территорию, где он предположительно мог находиться, прочесывал квадрокоптер.
Пропавшего обнаружили буквально в течение часа. К сожалению, спасти ребенка не удалось, он погиб.
Приносим соболезнования его родным.
ИСТОЧНИК KP.RU