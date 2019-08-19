2019-08-19T18:26:23+03:00
Происшествия

Пропавшего на дачах под Омском ребенка нашли мертвым

К сожалению, спасти его не удалось
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/dobrospasomskФото: vk.com/dobrospasomsk
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 августа, по тревоге были подняты полицейские города. На дачах в Фадино пропал 10-летний мальчик. Его исчезновение заметила бабушка, которая присматривала за ним.

С первых минут стало ясно: ситуация критическая – мальчик-инвалид никогда не уходил из дома без взрослых.

На земле его также искали волонтеры и кинологи с собаками. С воздуха территорию, где он предположительно мог находиться, прочесывал квадрокоптер.

Пропавшего обнаружили буквально в течение часа. К сожалению, спасти ребенка не удалось, он погиб.

Приносим соболезнования его родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский боец Александр Шлеменко проведет бой на круизном лайнере
Юную омичку Настю Мантуло, сбитую пьяным водителем, выписали из больницы
«Мы достигли предела, когда больше мусор жечь нельзя, пора остановиться», - член Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев
В центре Омска на три дня перекроют улицу и отменят трамваи
В Омске трамвай сбил пенсионерку в центре города
Омич погиб в страшном ДТП на трассе под Оренбургом
Омичка отсудила 340 тысяч за падение на тротуаре
В Омске нашли подростка, сбежавшего из Новосибирска после ссоры с матерью
Омичка с сыном помогли задержать грабителя
В Омске поймали пьяного водителя маршрутки
В Омской области мужчина умер после укуса шершня
В Омске разыскивают молодого человека, которого могли похитить
Многодетную омичку Веру Бегун приговорили к 6 годам колонии
Омич попался на краже 11 велосипедов