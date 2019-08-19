Омич погиб в страшном ДТП на трассе под Оренбургом

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-19T14:19:05+03:00

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Все произошло на трассе Москва-Челябинск в Оренбургской области. 46-летний житель Омска ехал за рулем машины марки «Тойота-Королла». Он внезапно выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «УАЗом», которым управлял 58-летний мужчина.

Фото: 56.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе оренбургской полиции, омич и водитель «УАЗа» погибли на месте. Приехавшие медики попытались их спасти, однако так как машину столкнулись буквально лоб в лоб, то шансов выжить у водителей не было. Два пассажира обеих машин госпитализировали – они получили серьезные травмы. Машины, судя по фотографиям, получили серьезные повреждения и восстановлению не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU