2019-08-19T14:19:05+03:00
Происшествия

Омич погиб в страшном ДТП на трассе под Оренбургом

Он выехал на встречку [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: 56.мвд.рфФото: 56.мвд.рф
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Все произошло на трассе Москва-Челябинск в Оренбургской области. 46-летний житель Омска ехал за рулем машины марки «Тойота-Королла». Он внезапно выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «УАЗом», которым управлял 58-летний мужчина.

Фото: 56.мвд.рф

Фото: 56.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе оренбургской полиции, омич и водитель «УАЗа» погибли на месте. Приехавшие медики попытались их спасти, однако так как машину столкнулись буквально лоб в лоб, то шансов выжить у водителей не было. Два пассажира обеих машин госпитализировали – они получили серьезные травмы. Машины, судя по фотографиям, получили серьезные повреждения и восстановлению не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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