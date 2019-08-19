В Омске нашли подростка, сбежавшего из Новосибирска после ссоры с матерью

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-19T13:32:15+03:00

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Подросток, который с родителями живет в Новосибирске, накануне поссорился с матерью. После ссоры он ушел из дома и пропал, его родители пытались до него дозвониться и стали искать его у друзей, однако после безрезультатных поисков они обратились в полицию.

Оказалось, что 17-летний парень за сутки на электричках добрался до Омска. Но у него с собой не было денег, поэтому парень остался ночевать на вокзале. В пресс-службе омской транспортной полиции рассказали, что подростка на вокзале заметил сотрудник патрульно-постовой службы и вызвал инспекторов по делам несовершеннолетних. Они и выяснили, что парень сбежал из Новосибирска, где его ищут.

Сначала подростка разместили в реабилитационном центре, позже за ним приехали родители, которых оштрафовали за неисполнение своих родительских обязанностей. Известно, что мальчик уже сбегал из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU