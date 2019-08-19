Омичка с сыном помогли задержать грабителя

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-19T13:25:57+03:00

Мужчина пытался спрятаться под машиной, но его нашли

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5 августа ночью неизвестный разбил витрину магазина на улице Авиационной и вынес оттуда продукты. Приехавшим на вызов тревожной кнопки росгвардецам помогла местная жительница Татьяна Климова. Женщина, живущая в доме напротив, рассказала, что они с сыном Алексеем видели преступника и хорошо запомнили, как он выглядит.

– Осмотрев близлежащую территорию, под припаркованным во дворе одного из домов автомобилем росгвардейцы совместно с сотрудником полиции обнаружили мужчину, внешне схожего по полученным приметам, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгаврдии. – На руках у гражданина заметили порезы. Кроме того, в кустах были обнаружены продукты питания в нераскрытой упаковке.

Мужчина объяснил, что повреждения получил, когда разбивал стеклянную витрину. От помощи медиков он отказался, его доставили в полицию.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления рецидивист. Теперь в отношении него снова возбудили уголовное дело.

А неравнодушную омичку и ее сына отблагодарили за помощь грамотой и подарком.

ИСТОЧНИК KP.RU