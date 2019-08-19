Омичи снова задыхались от выбросов

СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-19T05:08:51+03:00

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Не проходит и недели, чтобы омичи не пожаловались на выбросы. В очередной раз жители почувствовали неприятный запах на этих выходных. Традиционно об этом сибиряки рассказали в социальных сетях.

- Опять невыносимая вонь и запах на Левом Берегу и в Нефтяниках. Нас просто травят! Сколько это будет продолжаться? - написал один из омичей в соцсетях.

Правда, на численности экологического митинга, который прошел в эти выходные, постоянные случаи выбросов никак не сказались. На него пришли всего 200 омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU