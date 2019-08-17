В Омской области по вине пьяного водителя пострадали три человека, в том числе ребенок

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-17T13:11:40+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось рано утром 17 августа в Полтавке.

– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем «Датсун ОН-ДО» с признаками опьянения, двигаясь по улице Победы со стороны улицы Лесной, в направлении улицы М. Долиной в районе дома № 116 столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением мужчины 2000 года рождения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате происшествия водитель и 14-летняя пассажирка ВАЗа, а также 23-летний пассажир автомобиля «Датсун ОН-ДО» с травами попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU