В Омской области по вине пьяного водителя пострадали три человека, в том числе ребенок
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось рано утром 17 августа в Полтавке.
– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем «Датсун ОН-ДО» с признаками опьянения, двигаясь по улице Победы со стороны улицы Лесной, в направлении улицы М. Долиной в районе дома № 116 столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением мужчины 2000 года рождения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
В результате происшествия водитель и 14-летняя пассажирка ВАЗа, а также 23-летний пассажир автомобиля «Датсун ОН-ДО» с травами попали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU