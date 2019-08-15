2019-08-15T09:47:35+03:00
Общество

Родных Коли Бархатова, пропавшего в тайге на севере Омской области, проверили на полиграфе

Детектор показал, что они говорят правду о происшедшем
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Омской области уже вторые сутки ищут 3-летнего Колю Бархатова. Напомним, родные потеряли малыша днем 13 августа в лесу между селами Новологиново и Почекуево. Мальчик вместе с отцом, бабушкой, родным и двоюродным братьями поехал за ягодами. Малыша оставили в машине, а, когда вернулись, он исчез.

На данный момент его ищут более 700 человек. В поисках задействованы также два вертолета и два легкомоторных самолета.

Как рассказал «Комсомолке» источник в следственных органах, отца и бабушку Коли проверили на полиграфе. Как выяснилось, их версия полностью подтвердилась. Они действительно просто не уследили за ребенком.

Тем не менее следствие не исключает и криминальную версию случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омские врачи рассказали о состоянии 3-летнего Коли, найденного в тайге через двое суток
Появилось видео, как спасенного омского малыша Колю Бархатова передают в руки родителям
Поисковик рассказал, как нашли 3-летнего Колю, пропавшего двое суток назад в омской тайге
Лабораторный центр «Росводоканал Омск» получил новое оборудование
«Дайте попить!»: «Комсомолка» узнала первый слова Коли, найденного в лесу через двое суток
Соседи рассказали о омской семье, в которой пропал 3-летний Коля Бархатов
После гибели 3-летней девочки в Омске Следком возбудил уголовное дело
Компания «Омск РТС» внедрила новый сервис для потребителей
Омичей приглашают в кинотеатр «Дом.ru MOVIX» под открытым небом
Когда знание о ВИЧ-инфекции сила
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области не допустили незаконный ввоз подкарантинной продукции
В Омске момент аварии иномарки с велосипедистом попал на видео
Бастрыкин поручил следкому проверить все версии исчезновения 3-летнего Коли Бархатова
В Омске пропал еще один 3-летний ребенок
При поисках 3-летнего омича Коли Бархатова включают запись голоса его мамы
Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Омской области
На беде с исчезновением 3-летнего омского малыша пытаются нажиться интернет-мошенники
Певица Maruv пообещала сюрприз омичам, станцевавшим под ее песню на огороде