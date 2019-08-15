Родных Коли Бархатова, пропавшего в тайге на севере Омской области, проверили на полиграфе

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-15T09:47:35+03:00

Детектор показал, что они говорят правду о происшедшем

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В Омской области уже вторые сутки ищут 3-летнего Колю Бархатова. Напомним, родные потеряли малыша днем 13 августа в лесу между селами Новологиново и Почекуево. Мальчик вместе с отцом, бабушкой, родным и двоюродным братьями поехал за ягодами. Малыша оставили в машине, а, когда вернулись, он исчез.

На данный момент его ищут более 700 человек. В поисках задействованы также два вертолета и два легкомоторных самолета.

Как рассказал «Комсомолке» источник в следственных органах, отца и бабушку Коли проверили на полиграфе. Как выяснилось, их версия полностью подтвердилась. Они действительно просто не уследили за ребенком.

Тем не менее следствие не исключает и криминальную версию случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU