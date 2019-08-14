В Омске поймали курьера, воровавшего телефоны из посылок

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-14T12:36:35+03:00

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Транспортные полицейские раскрыли серию краж мобильных телефонов из посылок. Помогла им в этом служба безопасности одной из компаний, работающей с доставкой. Выяснилось, что 49-летний курьер срывал из мешка для отправлений пломбу, вытаскивал телефоны, а потом обратно приделывал пломбу.

Краденое он уносил в пакете с личными вещами. Недостача товарно-материальных ценностей обнаруживалась только после проверки грузов в пункте назначения. Общий ущерб от действий воришки составил 100 тысяч рублей. Теперь ему грозит срок. Как сообщают в Управлении на транспорте МВД России по СФО, на курьера завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU