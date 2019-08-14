Омич, мечтавший накачать мышцы с помощью таблеток, получил условный срок
Мужчина купил запрещенные препараты в интернете
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В Омске завершился суд над местным жителем, купившим в конце прошлого года в интернете таблетки для увеличения мышечной массы. Препарат, приобретенный в Белоруссии, оказался запрещенным в РФ. К 30-летнему молодому человеку пришли с вопросами силовики.
– В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным по длительности испытательным сроком. Судебный акт вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU