2019-08-14T15:06:15+03:00
Общество

Омич, мечтавший накачать мышцы с помощью таблеток, получил условный срок

Мужчина купил запрещенные препараты в интернете
Анна МИКУЛА
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В Омске завершился суд над местным жителем, купившим в конце прошлого года в интернете таблетки для увеличения мышечной массы. Препарат, приобретенный в Белоруссии, оказался запрещенным в РФ. К 30-летнему молодому человеку пришли с вопросами силовики.

– В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным по длительности испытательным сроком. Судебный акт вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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