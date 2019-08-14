Омичка отсудила 30 тысяч за падение из трамвая

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-14T11:00:46+03:00

Водитель не убедилась, что все пассажиры вышли из салона

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Печально закончилась поездка на городском трамвае для омички в июле прошлого года. Ей нужно было выйти на одной из остановок по улице Котельникова. Трамвай остановился и пассажир сделала несколько шагов по ступенькам к выходу. Однако в этот момент двери стали закрываться - водитель не убедился, что все покинули салон и поехал. В итоге омичка выпала из трамвая и приземлилась прямо на асфальт. Возмущенная сибирячка обратилась в суд.

- Истица упала из салона трамвая на проезжую часть, получив телесные повреждения, причинившие вред здоровью, который по признаку опасности для жизни квалифицируется как легкий, - сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В итоге женщина за неудачную поездку в трамвае отсудила 30 тысяч рублей морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU