Омичка отсудила 30 тысяч за падение из трамвая
Печально закончилась поездка на городском трамвае для омички в июле прошлого года. Ей нужно было выйти на одной из остановок по улице Котельникова. Трамвай остановился и пассажир сделала несколько шагов по ступенькам к выходу. Однако в этот момент двери стали закрываться - водитель не убедился, что все покинули салон и поехал. В итоге омичка выпала из трамвая и приземлилась прямо на асфальт. Возмущенная сибирячка обратилась в суд.
- Истица упала из салона трамвая на проезжую часть, получив телесные повреждения, причинившие вред здоровью, который по признаку опасности для жизни квалифицируется как легкий, - сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В итоге женщина за неудачную поездку в трамвае отсудила 30 тысяч рублей морального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU