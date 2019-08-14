В Омске скоро устроят еще один фейерверк

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-14T09:40:26+03:00

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Вообще-то День государственного флага России отмечается 22 августа. Но в Омске празднования по этому поводу решили перенести на выходной.

В субботу, 24 августа, в Омской крепости запланирован концерт. Также там организуют выставочные и развлекательные площадки, проведут спортивные мастер-классы и показательные выступления атлетов. Запланированы и конкурсы с призами.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, главным событием дня станет ночной велопробег на 7 км, который проводится уже в третий раз. Сбор участников – с 19.00 до 20.55. Старт от Омской крепости – в 21.00. Спортсмены проедут до Зелёного острова и вернутся обратно.

А по завершении велопробега омичей ждет салют.

ИСТОЧНИК KP.RU