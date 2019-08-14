В центре Омска горела сауна

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-14T08:59:21+03:00

В момент ЧП в помещении находились 6 человек

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Накануне, 13 августа, вечером горела сауна возле СКК им. Блинова.

– Информация о происшествии поступила в 22.24. Из-за того, что происшествие поздно заметили, огонь успел разгореться. На момент прибытия пожарных наблюдалось плотное задымление. Находившиеся в помещении 6 посетителей смогли эвакуироваться самостоятельно, – сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Открытое горение потушено в 23.08, пожар ликвидирован в полночь.

Как выяснилось, горела сауна «Дельфин», расположенная в двухэтажном здании площадью 40 на 45 метров. Возгорание произошло в двух номерах сауны, площадью 20 на 45 метров каждый. Внутри они обшиты деревом и отапливаются дровами.

В результате пожара была повреждена внутренняя отделка стен номера № 1 на площади 80 квадратных метров, закопчены потолки на всех этажах.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

ИСТОЧНИК KP.RU