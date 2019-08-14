К поискам 3-летнего Коли Бархатова, заблудившегося в лесу, подключились все омские волонтеры

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-14T07:02:29+03:00

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Все более серьезной становится ситуация с заблудившимся в лесу возле села Новологиново Большересенского района ребенком. Напомним, накануне, 13 августа, родные взяли с собой собирать ягоды 3-летнего Колю Бархатова. По предварительным данным, когда взрослые отвлеклись, малыш пропал.

Не найдя ребенка самостоятельно, его близкие обратились за помощью в полицию. По тревоге был поднят весь личный состав большереченской полиции, приехали кинологи из Тары. Мальчика безуспешно проискали всю ночь. Ситуацию осложняет, что вокруг этого места есть болота.

К работе подключились и оба крупнейших омских поисковых отрядов – «Доброспас Омск» и «Лиза Алерт». Сейчас просят откликнуться добровольцев на внедорожниках, которые готовы помочь в поисках. Важна любая помощь.

Подробности можно узнать по т.: 89139608399, 89260015138, 89994701008.

ИСТОЧНИК KP.RU