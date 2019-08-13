2019-08-13T14:45:59+03:00
Происшествия

На пожаре в Старом Кировске почти полностью выгорел частный дом

Огнем повредило и припаркованное рядом авто [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного ГУ МЧСФото: пресс-служба областного ГУ МЧС
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Серьезное происшествие случилось сегодня, 13 августа, в Старом Кировске. Загорелся дом на улице 5-ой Кировской. Судя по фото с места ЧП, постройка почти полностью выгорела. Поврежден и припаркованный рядом автомобиль.

– В13.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании частного дома, надворных построек и автомобиля, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – Площадь пожара составила 108 квадратных метров. В тушении задействованы 24 человека и пять машин. В 15.39 ликвидировано открытое горение. Причины возникновения пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе оперативно-следственных действий.

Пожар обошелся без жертв и серьезно пострадавших.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Пожар на 5-ой Кировской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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