Омич отправился воровать сигареты на краденом велосипеде

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-13T11:28:04+03:00

В итоге его все-таки поймали с поличным

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Омич оставил на ночь в подъезде лома на улице Рабиновича велосипед. А утром выяснилось, что принадлежащее ему имущество пропало. Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка смогли обнаружить велосипед по номерному знаку на раме.

– На следующий день оперативники, работая над раскрытием кражи из магазина, задержали 29-летнего жителя Центрального округа, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – В ходе личного досмотра у гражданина обнаружены два блока похищенных табачных изделий. Велосипед, на котором передвигался фигурант, оказался схож по приметам с похищенным. При предъявлении законный владелец двухколесного транспорта опознал свое имущество.

Как выяснилось, задержанный уже был судим за воровство. теперь по статье «Кража» ему грозит новый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU