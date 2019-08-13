2019-08-13T09:44:12+03:00
Происшествия

Омича, пытавшегося заработать на бирже через соцсети, обманули на 270 тысяч

Мошенников ищет полиция
Станислав МУХИН
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Неудачей закончились поиски легкого заработка для 34-летнего омича. В социальных сетях он зарегистрировался в специальной группе для проведения операций на фондовой бирже. Позже с ним связался мужчина, представившийся менеджером организации. Для внесения стартового взноса и покупки программы для игры на бирже он попросил у клиента 270 тысяч. А когда тот сказал, что таких денег у него нет, предложил помочь в оформлении кредита. Сибиряк передал менеджеру отсканированные копии документов.

- Через неделю омичу сообщили, что он заработал 530 000 рублей, но получить их может после оплаты налога в сумме 70 000 рублей. Таких денег у потерпевшего не оказалось, о чем он сообщил брокеру, связь с которым сразу же оборвалась, - сообщили "Комсомолке" подробности в пресс-службе УМВД по Омской области.

Сейчас мошенников ищут. Им грозят уголовные дела. А доверчивому омичу придется разбираться со своими долгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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