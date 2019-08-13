2019-08-13T09:02:10+03:00
Общество

«Ну извините, обознались»: Омич пожаловался на СОБР, жестко задержавший его по ошибке

У сибиряка порвана одежда и ссадины на теле [фото]
Станислав МУХИН
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У мужчины порваны вещи и ссадины на теле.У мужчины порваны вещи и ссадины на теле.Фото: ВКонтакте
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В необычную ситуацию попал один из омичей. Его спутали с преступником. Об инциденте со встречей с отрядом СОБР возмущенный сибиряк рассказал в социальных сетях.

- Стоим на Октябрьской на шиномотаже, тут откуда не возьмись подъезжает белая "Газель". Вылетает СОБР, нас валят на землю и избивают. Мы в шоке, потому что понимаем: нас спутали. А потом они сказали: "Ну простите, обознались". И уехали, - жалуется сибиряк.

После жесткого задержания у мужчины порвана одежда и появились ссадины на теле. В силовых ведомствах информацию пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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