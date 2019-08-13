В Омске у политеха три машины после ДТП встали в «паровозик»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-13T08:35:02+03:00

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Тройная авария произошла днем у главного корпуса ОмГТУ. Машины встали в так называемый "паровозик". Без пострадавших не обошлось. У одной девушки растяжение шеи, у другой - разбито лицо. Они сидели в машине "Яндекс-такси" и винят именно своего водителя.

- Ехала в этом такси с подругой. У меня сотрясение и растяжение связок шеи, у подруги сильно разбита губа, обе в больнице, - рассказала подробности аварии в Нефтяниках пассажирка такси. - Виноват наш водитель, так как по его словам, отвлекся на телефон и не заметил машину спереди. Попытался вырулить но получилось не очень.

Добавим, что в этот же день машина "Яндекс-такси" попала в ДТП с трамваем.

ИСТОЧНИК KP.RU