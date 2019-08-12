2019-08-12T15:01:02+03:00
Общество

Омичей приглашают принять участие в конкурсе «Моя гордость – Россия!»

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи (АНО РОСДЕТСТВО) проводит национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость – Россия!» в рамках десятилетия детства. Для участия приглашаются учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 11 до 18 лет включительно, которые могут представить свои работы в следующих направлениях: «Фотография», «Видеоролик», Социальный плакат», «Журналистика», «Рисунок», «Сочинение» и «Литературное творчество».

Одной из номинаций конкурса в 2019 году является тематическое направление «Герои нашего времени», где можно отразить повседневную героическую работу сотрудников органов и учреждений по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также войск национальной гвардии Российской Федерации (ОМОН, СОБР) и Вооруженных сил России.

Победителям предоставляются путевки во всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Океан», а также в международный детский центр «Артек». Обладателям призовых мест и номинаций присуждается специальный приз – билет для участия в образовательной программе «Сириус».

Срок приема заявок для участия в мероприятии – до 27.10.2019 г. включительно. Подробная информация о порядке организации и проведения мероприятия опубликована на официальном сайте www.rosdetstvo.com и доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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