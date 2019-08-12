На здании омского аэропорта появилась вывеска с именем генерала Карбышева

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-12T11:58:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Вывеска с именем генерала Дмитрия Карбышева, наконец-то, появилась на здании воздушной гавани Омска. Об этом сообщает РИА Омск-Информ. Напомним, что голосование за присвоение имени аэропортам в России проходило в рамках проекта "Великие имена" в конце прошлого года. В итоге в финал из 20 фамилий в Омске прошли только три - Туполев, Достоевский и Карбышев. Большинство омичей выбрали вариант с Карбышевым. С тех пор жители ждали, когда же вывеска появится на здании омского аэропорта.

То голосование запомнилось еще и тем, что многие омичи были недовольны его ходом. Некоторые жители открыто высказывали предположение о фальсификации при подсчете процентов из-за того, что в финал не прошел вариант "аэропорт имени Егора Летова".

ИСТОЧНИК KP.RU