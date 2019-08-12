2019-08-12T09:26:15+03:00
Происшествия

Омича, расплатившегося за билеты на аттракционы фальшивой купюрой, отправили в колонию

Мужчина уже был судим, и это усугубило его положение
Анна МИКУЛА
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Обвиняемого приговорили к 1 году и 1 месяцу колонии.Обвиняемого приговорили к 1 году и 1 месяцу колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Напомним, инцидент произошел в парке 30-летия ВЛКСМ 25 мая. 36-летний омич накупил билетов на всевозможные аттракционы, а потом раздал ребятне. Правда, за такой щедростью, к сожалению, скрывался преступный умысел. В кассе он расплатился фальшивкой, и покупка ему нужна была, чтобы разменять пять тысяч.

Но продавец вовремя заметила, что переданная ей купюра, не настоящие деньги, а бумажка из банка приколов. Мужчину смогли найти и задержать на выходе из парка.

– И.о. мирового судьи судебного участка № 64 в Октябрьском судебном районе г. Омска назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – С учетом того, что 29 мая приговором Октябрьского суда мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), окончательное наказание ему определено в 1 год 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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