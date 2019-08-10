Пьяный омич разгуливал по городу в одних трусах

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-10T12:26:56+03:00

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Странного пешехода заметили накануне поздно вечером в Нефтяниках. Мужчина явно был навеселе. Своим видом он шокировал других прохожих. Дело в том, что из одежды на омиче были только трусы. Это, конечно, привлекло внимание других горожан к его персоне. К тому же нетрезвый омич, видимо, хотел продолжения вечеринки, поэтому очень шумно себя вел и кричал на всю улицу. Другие прохожие с интересом снимали странного пешехода. Фото и видео с его прогулки появилось в социальных сетях.

- Все дело в ипотеке, видимо, - написал кто-то из омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU