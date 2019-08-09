В омской гостинице ругавшаяся парочка разбила телевизор

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-09T14:29:07+03:00

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В ночь с четверга на пятницу сработала тревожная кнопка в гостинице на Красноярском тракте. На место тут же выехал наряд Росгвардии. Администратор заведения рассказала прибывшему наряду, почему она вызвала силовиков. Сотрудница гостиницы услышала шум и крики из одного из номеров. В комнате ругались парень с девушкой.

Когда росгвардейцы зашли в номер, откуда шел шум, они заметили там буйную парочку. Как выяснилось, во время ссоры мужчина сильно ударил по экрану висевшего телевизора и разбил его. Администрация гостиницы написала заявление в полицию и оценила ущерб в 10 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Омской области, дебоширом оказался ранее судимый сибиряк. Из номера отеля ему пришлось отправиться с силовиками в отделение для разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU