Мошенники из-за границы украли с карты омича 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-09T08:00:50+03:00

Если афериста найдут, ему до 10 лет колонии и штраф до 1 млн. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Омской области произошел очередной случай мошенничества с банковской картой. на этот раз аферисты обманули жителя Исилькульского района.

Мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и заявил, что деньги клиента находятся под угрозой – якобы кто-то пытался снять их со счета. Испуганный владелец карты передал все данные, которые просил незнакомец, чтобы «сохранить» сбережения. Даже не проверив, действительно ли ему звонят из банка, исилькулец сказал номер своей карты и продиктовал аферистам поступивший в смс-сообщении пароль.

Сразу после этого со счета потерпевшего начали списываться различные суммы. Только после этого мужчина догадался обратиться в банк. Счет заблокировали, но за это время с него успели снять 1,2 млн рублей. Как выяснилось, это были сбережения на покупку жилья.

– Согласно полученным из банка документам, списания происходили за границей и представляли собой преимущественно платежи за приобретение различных товаров, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сотрудниками полиции в настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

Если афериста найдут, ему до 10 лет колонии и штраф до 1 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU