Омичи разворовывают украшения, прикрепленные на ели во время «Флоры»
Люди чуть ли не ломали деревья, чтобы снять с них искусственных бабочек [видео]
Фото: скриншот с видео (vk.com/omsk_vk)
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Омичи, прогуливающиеся по центру города стали свидетелями некрасивой картины. Все происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в социальные сети.
Судя по записи, группа молодых людей чуть ли не обламывая ветки ели пытается достать в нее искусственных бабочек. Деревьях на подходах к скверам, где проводилась «Флора» украсили цветами и другими декоративными элементами.
Зачем омичи пытались забрать их себе и где планировали применить, остается только гадать.
Омичи срывают с деревьев украшения.Видео: vk.com/omsk_vk
ИСТОЧНИК KP.RU