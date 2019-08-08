Омичи разворовывают украшения, прикрепленные на ели во время «Флоры»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-08T14:10:43+03:00

Люди чуть ли не ломали деревья, чтобы снять с них искусственных бабочек [видео]

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Омичи, прогуливающиеся по центру города стали свидетелями некрасивой картины. Все происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в социальные сети.

Судя по записи, группа молодых людей чуть ли не обламывая ветки ели пытается достать в нее искусственных бабочек. Деревьях на подходах к скверам, где проводилась «Флора» украсили цветами и другими декоративными элементами.

Зачем омичи пытались забрать их себе и где планировали применить, остается только гадать.

Омичи срывают с деревьев украшения.Видео: vk.com/omsk_vk

ИСТОЧНИК KP.RU