2019-08-08T07:29:49+03:00
Общество

В Омской области утонули два рыбака

Трагедия произошла в Крутинском районе
Анна МИКУЛА
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В среду, 7 августа, в Крутинском районе произошло сразу два несчастных случая на воде.. Утром в котловане у деревни Оглухино обнаружено тело 61-летнего местного жителя. По информации пресс-службы областного УМВД, накануне вечером он ушел на рыбалку и утонул.

Днем того же дня на озере Ачикуль погиб еще один рыбак. Лодка 63-летнего местного жителя накренилась, мужчина выпал за борт. Другие рыбаки, попытались его спасти. Когда сельчанина вытащили из воды, он уже скончался.

Полиция рекомендует омичам находиться в лодке в спасательном жилете, без тяжелой амуниции и по возможности не в одиночку, а также не купаться в незнакомых местах, в состоянии опьянения и особенно внимательно следить за детьми возле водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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