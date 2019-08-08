2019-08-08T06:25:37+03:00
Общество

Фонтан на Театральной площади в Омске снова станет светомузыкальным

Это произойдет после ремонта
Анна МИКУЛА
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В Омске начали реконструкцию Театральной площади.В Омске начали реконструкцию Театральной площади.Фото: Анна МИКУЛА
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Этим летом начали реконструкцию Театральной площади. В общей сложности на работы за два года планируют потратить 100 млн рублей.

На эти деньги поменяют плиты на площади, ступеньки к Музыкальному театру, опорные стенки и обрамление фонтана. В качестве материала будет использован гранит двух цветов.

Во время второго этапа работ в 2020 году установят современное светодиодное освещение. Кроме того, приведут в порядок заднюю и боковые часть площади.

– Будем с жителями обсуждать, что они хотят видеть здесь. Но необходимо помнить, что здесь много коммуникаций. Какие-то капитальные строения мы на площади не сделаем. Я уверен, что когда строители 25 лет назад проектировали эту площадь, они столкнулись с такими же трудностями, – говорит Фомин.

А вот мечты о возвращении светомузыкального фонтана вполне реальны. Как говорят в водоканале, который отвечает за этот объект, оборудование находится в технически удовлетворительном состоянии, поэтому фонтан вполне может в ближайшее время заработать так, как он и проектировался – с подсветкой и музыкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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