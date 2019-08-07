Омские полицейские ищут хозяев для щенка овчарки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-07T13:32:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В официальном паблике омской полиции появилось трогательное сообщение. Кинологи ищут хозяев для щенка немецкой овчарки. Фрэя, так зовут собаку, в прямом смысле малышка – она отстает в росте и в развитии. Тем не менее вполне способна стать лучшим другом для тех, кто ее приютит.

– ЦКС УМВД России по Омской области в связи с невозможностью использования в служебной деятельности на безвозмездной основе отдаст в хорошие руки выбракованного щенка, родившегося 19.06.2019, – говорится в публикации.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 76-48-42, 8-908-117-44-69 (Владимир Иванович).

Щенок по кличке Фрэя.

ИСТОЧНИК KP.RU